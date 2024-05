Kreuzung in Vechta teilweise gesperrt Rund 26.000 Liter Gülle ausgelaufen – Lkw-Fahrer zu schnell

Das stinkt zum Himmel: Bei einem Verkehrsunfall in Vechta sind etwa 26.000 Liter Gülle auf die Fahrbahn ausgelaufen. Der 23 Jahre alte Fahrer des Gülletransporters sei am Samstag (11. Mai 2024) als Linksabbieger zu schnell in eine Kreuzung hineingefahren, teilte die Polizei am Sonntag (12. Mai) mit. Sein Sattelzug kippte um, die Rindergülle verteilte sich auf der Straße.