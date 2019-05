Am Nachmittag werden die Autobahnen voll : Wetter-Mix am Vatertag und Staus zum langen Wochenende

Essen Autofahrer brauchen beim Start ins lange Wochenende Geduld. Ab 14 Uhr soll es voll werden auf den Autobahnen. Wer einen Vatertagsausflug plant, sollte in NRW einen Schirm einpacken.

Bewölkter Feiertag in NRW

Daheimgebliebene Ausflügler sollten an Christi Himmelfahrt sicherheitshalber einen Schirm dabeihaben. Es wird bewölkt, hier und da fällt etwas Regen, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Lediglich im Osten des Landes soll es trocken bleiben. Die Temperaturen können 20 Grad erreichen, auch am wahrscheinlich regenfreien Freitag. Am Wochenende wird es dann richtig warm: Bis zu 25 Grad am Samstag und sogar 28 Grad am Sonntag werden erwartet. In den Alpen hält der Dauerregen an. In den Hochlagen der Alpen könnte sogar Schnee fallen.