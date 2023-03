Vater über Kita-Jahre seiner Tochter Zehn verschiedene Erzieher in fünf Jahren

Angesprochen auf das Thema Kita-Betreuung, muss Michael Hubel erst einmal durchatmen. Zu tief sitzt der Frust, der sich in den vergangenen fünf Jahren bei ihm angesammelt hat. In dieser Zeit hat seine Tochter Lotta die Kita „Grafentaler Springmäuse“ in Düsseldorf besucht, bald steht der Wechsel in die Schule an. „Schon zu Beginn gab es in der Kita Personalprobleme, aber auch die Hoffnung, dass sich die Situation entspannt“, sagt der 48-Jährige. „Stattdessen hat sich die Lage von Jahr zu Jahr verschlechtert. Und eine Besserung ist meiner Ansicht nach vorläufig nicht in Sicht.“