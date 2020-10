Mutmaßliches Tötungsdelikt : Vater in Rösrath soll Frau, Kind und sich selbst umgebracht haben

Rösrath In Rösrath-Forsbach bei Köln hat sich am Wochenende eine Tragödie ereignet. Ein Angehöriger der Familie hat am Samstag die Leichen von Vater, Mutter und der zweijährigen Tochter gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 40 Jahre alter Mann soll am Wochenende seine 44-jährige Ehefrau und die gemeinsame zweijährige Tochter getötet und sich im Anschluss selbst umgebracht haben. Wie die Staatsanwaltschaft Köln bekannt gibt, habe dies die rechtsmedizinische Untersuchung der im Haus gefundenen Leichen ergeben.

Ein Angehöriger habe die Leichen am Samstagabend gefunden, nachdem er die Familie nicht erreichen konnte. Von einer Beteiligung weiterer Personen an der Tat gehe die Polizei aktuell nicht aus. Ein mögliches Motiv könnte ersten Ermittlungen zufolge die bevorstehende Trennung des Paares sein.

(chal)