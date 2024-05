Familienvater zieht nach Wangerooge Traumjob Leuchtturmwärter – Insel beruft Sauerländer

Am 1. Juni tritt der Sauerländer seinen Dienst an. Zuletzt hat er als Mechaniker gearbeitet – in einer Leuchten-Manufaktur. Leuchtmittel bringt er aber nicht mit. „Davon sind im Turm genug vorrätig“, sagt er und lacht. Auch seine Familie will den Schritt auf die Insel erst im kommenden Jahr wagen. Eine Wohnung haben die Jochheims aber schon in Aussicht, was auf der Insel keine Selbstverständlichkeit ist. Die Eingewöhnung wollen sie für die Kinder – vier und sechs Jahre alt – schrittweise vollziehen. Was er verdient, möchte der Familienvater nicht erzählen. Sie hätten aber alles durchgerechnet, auch die höheren Lebenshaltungskosten auf der Insel. Das alles passe für sie schon.