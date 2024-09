Schäden mehmen zu NRW-Städte ächzen unter Vandalismus

Städte und Polizei weisen darauf hin, dass es sich dabei nicht um sogenannte Kavaliersdelikte handelt, sondern um Straftaten, denen nachgegangen wird. Doch das scheint die Randalierer nicht abzuschrecken. In den meisten Fällen bleiben die Städte auf den angerichteten Schäden sitzen, weil sich die Täter nicht ermitteln lassen. Allein die Stadt Moers musste im vergangenen Jahr 87.500 Euro ausgeben, um Vandalismus-Schäden an Gebäuden zu beseitigen. Hinzu kommen in Moers jährliche Kosten durch mutwillige Zerstörungen an Blitzern (1000 Euro), an Sportanlagen (3500 Euro) und Wartehäuschen (11.000 Euro) – insgesamt also mehr als 100.000 Euro Schaden allein in Moers.