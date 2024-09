Mutwillige Zerstörung nimmt zu NRW-Städte ächzen unter Vandalismus

Allein die Stadt Moers musste im vergangenen Jahr 87.500 Euro ausgeben, um Vandalismus-Schäden an Gebäuden zu beseitigen. Hinzu kommen in Moers jährliche Kosten durch mutwillige Zerstörungen an Blitzern (1000 Euro), an Sportanlagen (3500 Euro) und Wartehäuschen (11.000 Euro) – insgesamt belaufen sich die Kosten durch Vandalismus also auf mehr als 100.000 Euro – allein in Moers.