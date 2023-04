Mehrere Millionen Schaden Schmierereien so groß wie drei Fußballfelder an NRW-Bahnhöfen

Die Bahn hat im vergangenen Jahr erneut Millionen für die Beseitigung von Schmierereien ausgegeben. Allein an den Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen hätten Sprayer eine Fläche von über 22.300 Quadratmetern besprüht - das entspricht der Fläche von mehr als drei Fußballfeldern. Schmierereien etwa an Zügen seien dabei noch nicht mitgerechnet.