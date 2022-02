Mittags am stärksten : Wieder orkanartige Böen am Freitag in NRW erwartet

Essen Der Sturm hat am Donnerstag sein Maximum bereits erreicht. Doch am Freitag kommt der nächste Sturm auf NRW hinzu. Gegen Mittag soll es am schlimmsten werden.

Der Sturm in Nordrhein-Westfalen legt in der Nacht zu Freitag eine kleine Pause ein. „Für die Nacht ist es heute eher unspektakulär“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Donnerstag. Die für die Nacht zum Donnerstag ausgesprochene amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen wurde am Vormittag aufgehoben. Das „absolute Maximum“ des Sturms sei erst einmal überschritten - doch bereits am Freitag stehe ein weiterer an.