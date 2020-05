Gericht hat geurteilt : Kein Geld für Hartz-IV-Empfänger wegen Mundschutz

Essen Bezieher von staatlichen Transferleistungen wie Arbeitslosengeld II haben keine Anspruch auf zusätzliches Geld, um Schutzmasken zu kaufen. Das urteilte am Mittwoch das Landesozialgericht.

Das Landessozialgericht in Essen urteilte in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss, dass Mund- und Nasenschutzmasken aus dem Regelbedarf zu finanzieren sind. Gesichtsschutz, entweder in Form einer Maske oder in Form eines Tuchs, sei als Bestandteil der Bekleidung anzusehen.