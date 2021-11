Urteil am Verwaltungsgericht Düsseldorf : Tantramasseur muss sich als Prostituierter anmelden

Düsseldorf Ein Tantramasseur aus dem Kreis Mettmann ist mit seiner Klage vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf gescheitert. Die Richter werteten seine Beschäftigung als sexuelle Dienstleistung. Er darf aber in Berufung gehen.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat einen Tantramasseur dazu verpflichtet, sich als Prostituierter anzumelden. Damit müsse er regelmäßig an einer durch den öffentlichen Gesundheitsdienst angebotenen Beratung teilnehmen, entschied das Gericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. Mit diesem wiesen die Richter eine Klage des Manns gegen eine entsprechende Verfügung des Kreises Mettmann zurück. (Aktenzeichen: 29 K 8461/18)

So bestehe für die an der Tantramassage Beteiligten ein erhöhtes Risiko für Geschlechtskrankheiten, hieß es. Wegen der vielschichtigen Fallgestaltungen der Frage, was unter einer sexuellen Handlung zu verstehen ist, ließ das Gericht aber ausdrücklich die Berufung beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster zu.