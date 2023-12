Urteil im Düsseldorfer Prozess Frank P. muss nach Feuerattacke auf Rettungskräfte lebenslang in Haft

P. nahm das Urteil reaktionslos hin. Wie schon bei den vorherigen Prozesstagen zeigte der 57-Jährige auch am letzten Verhandlungstag keine Regung und Reue. Der Verteidiger hatte zuvor in Bezug auf die beiden schwer verletzten Polizisten auf gefährliche Körperverletzung wegen Fahrlässigkeit plädiert; für die anderen Rettungskräfte, die sich im Laubengang vor der Wohnung befanden, hatte er nur eine Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung gefordert. Frank P. hatte auch am letzten Verhandlungstag keine Aussage gemacht und geschwiegen. Sein Verteidiger hatte angeführt, dass der 57-Jährige nicht hätte wissen können, wie sich das Feuer entwickelt. „Das Feuer ist quasi um die Ecke herum gegangen“, sagte der Verteidiger. Auch hätte P. die Polizisten mutmaßlich nicht sehen können in der Wohnung, sondern nur den einen Polizisten. Erst als P. mutmaßlich die gezückte Waffe des Polizisten gesehen habe, hätte er Benzin in Richtung des Polizisten geschüttet. Dabei sei dann aber vor allem die Polizisten getroffen worden, die sein Mandant mutmaßlich aber nicht gesehen habe. „P. hat bis zum Jahr 2022 ein völlig unauffälliges Leben geführt. Dann kam ein Bruch. Er hat sich ab dann in seiner Wohnung in einer Art Isolation befunden; abgeschottet von der Gesellschaft“, so der Verteidiger.