Für den Parteitag Gerichtsentscheidung – AfD darf Grugahalle in Essen nutzen

Ende Juni will die AfD bei einem Bundesparteitag mit 600 Delegierten in der Essener Grugahalle einen neuen Vorstand wählen. Doch die städtische Messetochter hatte den Mietvertrag gekündigt. Neben der Klage am Verwaltungsgericht, klagt die AfD auch am Landgericht. Dort wollte das Gericht erst am Montag, 17. Juni, über eine der Klagen beraten. Zugleich machen sich Zehntausende AfD-Gegner bereit zu Demonstrationen.