Ärger um Kennzeichen : NRW-Gericht verbietet St.-Pauli-Fans Nutzung von altem Wasserwerfer

Münster Fans des FC St. Pauli dürfen einen ausrangierten Wasserwerfer nicht länger im Straßenverkehr bewegen. Das entschied ein Gericht in Münster. Das Kennzeichen hatte die Polizei verärgert.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) für das Land NRW bestätigte am Dienstag eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Aachen aus der Vorinstanz. Demnach fehlt dem Fahrzeug die erforderliche Betriebserlaubnis. Diese sei automatisch kraft Gesetz erloschen, so das OVG in der Begründung, weil der speziell für den Polizeidienst konzipierte Wasserwerfer nicht weiter von der Polizei genutzt wurde (Az.: 8 B 622/18).