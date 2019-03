Urteil in Hagen: Zwölf Jahre Haft für Mann nach tödlichem Schuss auf Freundin

Urteil in Hagen

Hagen Eine Frau wird vor den Augen ihres damals fünf Jahre alten Sohnes erschossen. Der Täter war ihr Freund. Jetzt wurde er verurteilt.

Nach einem tödlichen Schuss auf seine Freundin ist ein 25-jähriger Mann aus Hildesheim am Freitag vom Hagener Schwurgericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter gehen davon aus, dass der deutsche Angeklagte am 1. Juni 2018 bei einem Besuch in Hagen gezielt auf seine 24-jährige Partnerin geschossen hat.