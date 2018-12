Urteil in Essen: Lebenslange Haft für Mann, der Ehefrau mit Hammer erschlug

Urteil in Essen

Essen Wegen Mordes und versuchten Totschlags ist ein 56-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Schwurgericht Essen sprach den Mann schuldig, im Februar 2018 seine Frau mit einem Hammer und einem Messer attackiert zu haben.

Die beiden lebten getrennt voneinander. Außerdem attackierte er laut Gericht seine Schwägerin, die seitdem in einem Pflegeheim lebt. Hintergrund der Bluttat in Essen sei ein Trennungsdrama gewesen.

Neben der Verurteilung zu lebenslanger Haft stellte das Schwurgericht auch die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit in der Praxis so gut wie ausgeschlossen..

Der Angeklagte war nach den Feststellungen mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung seiner Ehefrau gelangt. Die 47-Jährige lag bereits schlafend im Bett. Sie hatte Ermittlungen zufolge keine Chance. Ihr wurde mit einem Hammer der Schädel zertrümmert, die anschließenden Messerstiche bohrten sich ins Herz, in den Hals, in die Lunge.