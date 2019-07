Urteil in Bonn : Zehn Jahre Haft für 18-Jährigen nach Mord an Jugendlicher

Foto: dpa/Thomas Kraus 7 Bilder 17-Jährige tot in Sankt Augustin gefunden.

Bonn Eine 17-Jährige wurde im Dezember 2018 tot in einer städtischen Unterkunft in Sankt Augustin entdeckt. Vor dem Bonner Landgericht wurde nun das Urteil gegen den 18 Jahre alten Täter verkündet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 18-Jähriger ist vom Landgericht Bonn am Freitag wegen versuchter Vergewaltigung und Mordes zur Jugend-Höchststrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Verurteilte eine 17-Jährige in Sankt Augustin getötet hat und entsprach mit dem Strafmaß der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Der Deutsch-Kenianer hat die Schülerin laut Anklage in der Nacht zum 1. Dezember 2018 in seinem Zimmer in der Obdachlosenunterkunft vergewaltigt und erstickt. Die 17-Jährige hatte der Mann tags zuvor in Bonn kennengelernt. In der Nacht begleitete sie ihn in seine Unterkunft, nachdem sie den letzten Zug nach Hause verpasst hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Ermittler waren zunächst davon ausgegangen, dass der Täter 19 Jahre alt ist, am ersten Prozesstag hatte er angegeben, dass sein Geburtsdatum nicht richtig sei. Er sei im Juni 2001 in Mombasa geboren worden und nicht zwei Jahre früher, wie es in den Akten steht.

(hsr/dpa)