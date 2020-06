Urteil in Bonn : Vier Jahre Haft für Missbrauch zweier Zwölfjähriger über Videochat

Bonn Der Angeklagte hatte zwischen September 2018 und April 2019 mit zwei zwölfjährigen Mädchen per Videochat Kontakt aufgenommen. Weil er sie zu sexuellen Handlungen aufforderte, wurde er jetzt wegen schweren Kindesmissbrauchs verurteilt.

Das Bonner Landgericht hat am Mittwoch einen 49-jährigen Angeklagten aus Bornheim wegen schweren Kindesmissbrauchs in zwölf Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte zwischen September 2018 und April 2019 mit zwei zwölfjährigen Mädchen per Videochat Kontakt aufgenommen und sie - nachdem er ihr Vertrauen hatte - zu sexuellen Handlungen an sich und untereinander aufgefordert. Das gesamte Geschehen - oft stundenlang - hatte der Angeklagte zudem gefilmt.