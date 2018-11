Anschlag auf BVB-Bus: Sergej W. zu 14 Jahren Haft verurteilt

Dortmund Elf Monate lang wurde verhandelt, nun ist vor dem Dortmunder Landgericht der Prozess um den Bombenanschlag auf die Fußballmannschaft von Borussia Dortmund zu Ende gegangen.

Am Dienstagnachmittag verkündete der Vorsitzende Richter Peter Windgätter das Urteil: Sergej W. muss für 14 Jahre in Haft. Das Dortmunder Schwurgericht erklärte den 29-Jährigen des 28-fachen Mordversuches für schuldig.

Sergej W. hatte am 11. April 2017 drei Sprengsätze am Teamhotel des BVB in Dortmund gezündet. Die Bomben explodierten, als der Bus sich in Richtung Stadion zum Champions-League-Heimspiel gegen AS Monaco in Bewegung setzte.