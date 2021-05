Urteil im „Sandkuhle“-Prozess : Lebenslange Haftstrafe in 25 Jahre altem Mordfall verhängt

Aachen/Rheurdt 25 Jahre nach dem Fund einer Männerleiche in einer Sandkuhle im Kreis Kleve wurde der Angeklagte vor dem Landgericht Aachen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Im Mordprozess um ein vor rund 25 Jahren in einer Sandgrube im Kreis Kleve entdecktes Opfer hat das Landgericht Aachen den Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil gegen Achim K. erging am Dienstag wegen Mordes in Tateinheit mit räuberischer Erpressung. Zusammen mit einem mutmaßlichen Komplizen, der 1997 bei einem Verkehrsunfall starb, soll K. im Jahr 1996 einen 43 Jahre alten Mann aus Würselen grausam und aus Habgier in dessen Werkstatt getötet haben.