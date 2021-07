Urteil im Missbrauchsprozess Münster : Gericht verurteilt Hauptangeklagten zu 14 Jahren Haft

Das Landgericht Münster: Im zentralen Prozess um den Missbrauchskomplex hat das Gericht Urteile gegen fünf Angeklagte gesprochen. Foto: dpa/Guido Kirchner

Münster Im zentralen Prozess um den Missbrauchskomplex von Münster hat das Gericht am Dienstag Urteile gegen fünf Angeklagte gesprochen. Der Hauptangeklagte wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. In vier Fällen ordnete das Gericht zudem Sicherungsverwahrung an.

Im Hauptprozess um den Missbrauchskomplex Münster sind vier Angeklagte am Dienstagvormittag zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht der nordrhein-westfälischen Stadt verhängte gegen die Männer Gefängnisstrafen zwischen zehn und 14 Jahren. Zudem ordnete es in allen vier Fällen anschließende Sicherungsverwahrung an.

Ein 28-jähriger IT-Techniker aus Münster gilt als Schlüsselfigur in dem ausufernden Fall von sexueller Gewalt gegen Kinder. Er hat den heute elf Jahre alten Sohn seiner Lebensgefährtin unzählige Male selbst schwer missbraucht und ihn anderen Männern angeboten und ihnen für sexuelle Gewalttaten überlassen. Er wurde wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Für die Zeit danach ordnete das Landgericht Münster für den IT-Techniker Sicherungsverwahrung wegen Wiederholungsgefahr an.

Auch die mitangeklagten Männer aus Hannover, Schorfheide in Brandenburg und Staufenberg in Hessen haben sich an dem Kind vergangen. Tatort war eine inzwischen abgerissene Gartenlaube in Münster. Weil sie von dem Geschehen in ihrem Kleingarten gewusst haben soll, ist in dem Prozess auch die Mutter des 28-Jährigen wegen Beihilfe angeklagt.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten Haftstrafen zwischen zehn und 14 Jahren sowie anschließende Sicherungsverwahrung wegen Wiederholungsgefahr gefordert. Die Verteidigung hatte auf mildere Urteile plädiert, im Fall der angeklagten Frau plädierte der Anwalt auf Freispruch. Für sie hatte die Anklage sechs Jahre Haft gefordert.

Münster ist neben Lügde und Bergisch Gladbach einer von drei großen Tatkomplexen in Nordrhein-Westfalen, die in den vergangenen drei Jahren aufgedeckt wurden. Ausgehend von den Ermittlungen in Münster gibt es Verfahren gegen 50 Tatverdächtige, von denen rund 30 in Untersuchungshaft sitzen. Etwa 30 Kinder sollen Opfer geworden sein.

(siev/afp/dpa)