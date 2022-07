Urlaubsziele in 2021 : Türkei und Spanien waren häufigste Ziele bei Flugreisen von NRW ins Ausland

Die Menschen in NRW flogen 2021 am liebsten nach Spanien oder in die Türkei. (Symbolfoto) Foto: dpa/Boris Roessler

Düsseldorf Gut die Hälfte der Fluggäste bei Auslandsflügen flog in den Sommermonaten von NRW in die Türkei oder nach Spanien. Weitere Top-Ziele waren Griechenland, Italien und Österreich. Das teilte IT.NRW mit.

In den Sommermonaten Juni, Juli und August 2021 flogen 2,8 Millionen Passagiere von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW ins Ausland. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als Statistisches Landesamt mitteilt, waren die Türkei mit 778.269 und Spanien mit 620.420 Passagieren die häufigsten Flugziele. Gut die Hälfte (50,1 Prozent) der ins Ausland gestarteten Passagiere flog in eines der beiden Länder. Weitere häufig angeflogene Ziele waren Griechenland (382.376), Italien (171.468) und Österreich (74.311). 72,6 Prozent aller Auslandspassagiere in NRW flogen laut IT.NRW in eines der fünf genannten Länder.