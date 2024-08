Urlaubsgefühl auch ohne Küste Sieben schöne Stadtstrände in NRW

Nichts lässt einen schneller entspannen, als das Gefühl von Sand zwischen den Zehen. Das würden zumindest Strand-Enthusiasten so unterschreiben. Für alle, die weder Zeit noch Geld für einen spontanen Kurztrip an die nächste Küste haben, gibt es aber auch in den Städten in Nordrhein-Westfalen Abhilfe. Stadtstrände sind der Urlaub für zwischendurch. Wir stellen sieben vor.