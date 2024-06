Zu wenig Geld Jeder Vierte in NRW kann sich keine Woche Urlaub leisten

Etwa ein Viertel der Menschen in Nordrhein-Westfalen konnte es sich 2023 nicht leisten, eine Woche in den Urlaub zu fahren. Vor allem Alleinerziehende seien besonders häufig betroffen gewesen, erklärte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Montag in Düsseldorf. Während der Anteil unter allen Menschen bei 25,6 Prozent lag, war es bei den Alleinerziehenden fast die Hälfte (47,7 Prozent).