Auszeichnung des Deutschen Wanderverbandes Das sind die besten Wanderwege in NRW

Mythen- und Sagenweg, Sauerland (kurz)

In Züschen weist eine alte germanische Rune den Weg zu Mythen und Sagen. Auf dem Mythen- und Sagenweg läuft man wie in einer großen Acht in zwei Schleifen auf schönen Wegen um das reizvolle Nuhnetal. Diese Tour kann auch in zwei einzelnen Etappen (Runden) erwandert werden (17 km und 7 km). (Foto: Highland Rinder in Züschen. Der Luftkurort ist Ausgangspunkt für den Mythen- und Sagenweg.)