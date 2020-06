Sommerurlaub in Corona-Krise : Auf diesen NRW-Autobahnen droht Stau zum Ferienstart

Autos stehen auf der A4 bei Köln im Stau (Archivfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Das Auto ist in der Corona-Krise das beliebteste Verkehrsmittel für die Reise in den Sommerurlaub. In den Ferien drohen Staus in NRW. Der ADAC erklärt, wo es besonders voll werden könnte, und gibt Tipps für eine entspannte Anreise.

Kaum ist die Schule in der Corona-Krise wieder vollständig gestartet, stehen schon die Sommerferien vor der Tür. Am Freitag beginnen sie in NRW, Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein. „Wir erwarten wegen der Corona-Krise weniger Auslandsreisen per Flugzeug und dafür mehr Urlaub mit dem Auto in Deutschland und den Nachbarländern“, sagt Verkehrsexperte Roman Suthold vom ADAC Nordrhein.

Der Automobil-Club rechnet daher trotz der Pandemie mit vollen Autobahnen im Land. Laut einer Umfrage des Bayerischen Zentrums für Tourismus in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut GfK steht das Auto als Transportmittel bei 71 Prozent der Befragten an erster Stelle. Im vergangenen Jahr fuhr dem „Reise-Monitor“ des ADAC zufolge nur etwa jeder Zweite mit dem Auto in den Sommerurlaub.

Die höchste Staugefahr in NRW besteht nach Einschätzung des ADAC Nordrhein am Freitag und Samstag. Vor allem auf den Autobahnen in Richtung Nord- und Ostsee sowie in den Süden wird viel Verkehr erwartet. Die Stoßzeiten sind am Freitag zwischen 13 und 20 Uhr, Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag zwischen 14 und 20 Uhr. Der ADAC empfiehlt daher, auf Montag oder Dienstag als Reisetag auszuweichen. „Der klassische Tipp lautet antizyklisch fahren, also am frühen Morgen oder am späten Abend und in der Nacht“, rät Suthold. Vorteile dieser Zeiten seien neben leereren Straßen auch die angenehmeren Temperaturen. Nachtfahrer sollten allerdings auf ausreichend Pausen achten.

Das sind laut ADAC die Autobahnen in NRW mit der höchsten Staugefahr in den Sommerferien:

A1 Köln – Dortmund – Osnabrück – Bremen

Köln – Dortmund – Osnabrück – Bremen A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover

Oberhausen – Dortmund – Hannover A3 Emmerich – Oberhausen – Köln – Frankfurt

Emmerich – Oberhausen – Köln – Frankfurt A31 Bottrop – Ochtrup – Emden

Bottrop – Ochtrup – Emden A40 Dortmund – Essen – Duisburg – Straelen

Dortmund – Essen – Duisburg – Straelen A57 Köln – Krefeld – Kleve

Köln – Krefeld – Kleve A61 Nettetal – Mönchengladbach – Koblenz

Nettetal – Mönchengladbach – Koblenz A1/ A3/ A4/ A57 Großraum Köln

Laut ADAC drohen während der Sommerferien auch an den Autobahn-Baustellen Staus und stockender Verkehr. Am ersten Sommerferien-Wochenende (26. bis 28. Juni) sind Stauberater des ADAC auf Motorrädern auf den NRW-Autobahnen unterwegs. Sie helfen etwa bei der Routenplanung oder verteilen Getränke und Spielzeug an Kinder, um ihnen die Wartezeit erträglicher zu machen.

Wer bei einem Stau die nächste Ausfahrt nimmt, tut sich nach Einschätzung des Automobil-Clubs keinen Gefallen. Über Landstraßen zu fahren, bringe nur selten einen Vorteil, da auch Ausweichstrecken schnell verstopft seien. Erst ab einer Staulänge von mehr als zehn Kilometern oder bei einer Vollsperrung mache es Sinn, von der Autobahn abzufahren.