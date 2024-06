Unwetterwarnung Welche EM-Fanzonen in NRW heute geschlossen bleiben

Wegen der schweren Unwetter-Warnung bleiben am (heutigen) Dienstag (18. Juni 2024) in Düsseldorf, Köln und weiteren Städten in NRW die EM-Fanzonen geschlossen. Die Stadt Düsseldorf reagierte auf die Vorabinformation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu möglichen Unwettern schon am Montagabend. „Zur Sicherheit von allen Fans und Fußballfreunden entschied sich das Koordinierungsgremium der Host City für die Schließung der Fan Zones“, heißt es in einer Erklärung der Landeshauptstadt. Neben der sonst täglich ab 12 Uhr geöffneten Fan-Zone auf dem Burgplatz gibt es weitere am Schauspielhaus und am Rheinufer.