Auch Rheinland und Niederrhein : Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteisregen in weiten Teilen von NRW

Düsseldorf Am Montagvormittag kann es in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens zu überfrierender Glätte kommen. Der Deutsche Wetterdienst hat für ein Gebiet zwischen Bonn und Münster eine Unwetterwarnung der Stufe rot herausgegeben.

Autofahrer aufgepasst, am Montagvormittag könnte es auf den Straßen in NRW sehr glatt werden. Darauf weist der Deutsche Wetterdienst seit Sonntagabend mit einer Unwetterwarnung hin. Zwischen 8 und 13 Uhr gilt demnach für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetter-Warnstufe rot.

In Mülheim an der Ruhr war es bereits am Sonntagabend zu einem schweren Glätteunfall gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer hatte dort die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen Baum geprallt. Er erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schaden am Auto wird auf 5000 Euro geschätzt.