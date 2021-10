Unwetter in NRW : Sturmtief erreicht das Land – Warnung vor schweren Böen

Hitzewelle, Unwetter, Hochwasser - Wetterextreme in NRW 2021

Essen Seit Mitternacht warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturm in NRW. Vor allem im Bergland und in der Eifelregion soll es orkanartige Böen bis zu 110 Stundenkilometer geben. Der Bahnverkehr könnte beeinträchtigt werden.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich weiterhin auf Sturm einstellen. Nach Mitternacht gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das ganze Land erneut eine Sturmwarnungen heraus. Bis ins Flachland müsse in ganz Nordrhein-Westfalen mit Sturm gerechnet werden, sagte Ines von Hollen, Meteorologin beim DWD in Essen. „Da kann man für keine Region in NRW Entwarnung geben“, sagte sie.

Nordrhein-Westfalen liegt am Rande eines umfangreichen Tiefdrucksystems bei Skandinavien und wird weiter vom Sturmfeld eines Randtiefs überquert. Am Morgen soll es verbreitet Sturmböen und schwere Böen zwischen 80 und 90 Stundenkilometer geben. In den Vormittagsstunden muss dem DWD zufolge vor allem im Bergland und in der Eifelregion sowie bei kräftigen Schauern mit Orkanartigen Böen gerechnet werden, die bis zu 110 Stundenkilometer erreichen.

Auch im Rest Deutschlands gibt es flächendeckend Sturmwarnungen. Im Bergland soll sogar Orkan herrschen. So galten unter anderem Unwetterwarnungen für Teile von Schwarzwald, Harz, Thüringer Wald, Erzgebirge sowie Bayerischem Wald.

Den Lagezentren der Polizei lagen zunächst keine größeren Schadensmeldungen vor; vereinzelt habe der Wind Bäume ausgerissen, Schlimmeres sei jedoch nicht passiert, hieß es etwa aus Thüringen und Baden-Württemberg. Im niedersächsischen Delmenhorst war am Mittwochabend ein Mann von einem herabstürzenden Ast getroffen, aber nur leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.

„Wer die Möglichkeit hat, im Homeoffice zu arbeiten, sollte das nutzen“, riet die Meteorologin am Mittwoch. „Wer raus muss, sollte auf sich aufpassen.“ Bäume, die noch Laub trügen, könnten entwurzelt werden, lose Dachziegel umherfliegen oder nicht ausreichend gesicherte Baugerüste zur Gefahr werden, warnte von Hollen.

Auch die Deutsche Bahn schließt Auswirkungen auf den Zugverkehr nicht aus. Man beobachte die aktuelle Wetterentwicklung und bereite sich vor, sagte ein Sprecher am Mittwoch. So seien Reparaturtrupps und Einsatzfahrzeuge in Bereitschaft versetzt, um Sturmschäden an Oberleitungen und Hindernisse im Gleisbett wie umgestürzte Bäume oder Teile von Dächern, Planen und Unrat zu beseitigen.

Auch Kommunen und Einrichtungen trafen bereits am Mittwoch Vorsichtsmaßnahmen: So soll der Wildpark in Düsseldorf am Donnerstag geschlossen bleiben. Die Stadt Dortmund sagte eine geplante Impfaktion auf einem Wochenmarkt für Donnerstag ab.

(juju/top/bora/hebu/dpa)