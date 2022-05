Unwetter in NRW : Schulen und Kitas in NRW schicken Kinder früher nach Hause

Liveblog Düsseldorf Der Deutsche Wetterdienst hat für weite Teile NRWs eine Unwetterwarnung herausgegeben. Erste Schulen bereiten sich darauf vor, Schüler früher nach Hause zu schicken. Freitag kann es sogar Tornados geben. Wir berichten fortlaufend.

Nach Blitz, Donner, Hagel und Starkregen drohen auch am Freitag unwetterartige Ereignisse in NRW. Genaue Prognosen, wo die Gewitter am heftigsten werden, sind schwierig. Schüler sollten sich nicht auf Unterrichtsausfall einstellen. Erst am Nachmittag wird es heftiger.