Warnung vor heftigen Gewittern : Unwetter zieht über NRW - möglicherweise Tornados in Lippstadt

Foto: dpa/David Young 12 Bilder Starkregen und Blitzeinschlag - so zog das Unwetter über NRW hinweg

Liveblog Düsseldorf Ein mutmaßlicher Tornado hat in Lippstadt am Freitagnachmittag massive Schäden verursacht. Und: Die beliebte Riesenskulptur Tiger and Turtle in Duisburg ist nach einem Blitzeinschlag geschlossen. Wir berichten fortlaufend zum Unwetter.

