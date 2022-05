Sturmtief „Emmelinde“ : Unwetter zieht über NRW - mehr als 30 Verletzte nach Tornado in Paderborn

Foto: dpa/Lino Mirgeler 24 Bilder Mutmaßlicher Tornado In NRW - Große Schäden in Paderborn und Lippstadt

Liveblog Düsseldorf Durch ein schweres Unwetter mit Orkanböen in Paderborn sind dutzende Menschen verletzt worden. Und: Die beliebte Riesenskulptur Tiger and Turtle in Duisburg ist nach einem Blitzeinschlag geschlossen. Wir berichten fortlaufend zum Unwetter.

