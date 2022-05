Unwetter in NRW : Warnung vor schweren Gewittern - Mann in Essen von Blitz getroffen

Update Essen Der Deutsche Wetterdienst hat für NRW amtliche Unwetterwarnungen mit extrem heftigem Starkregen ausgesprochen. In Essen wurde ein Mann vom Blitz getroffen. Er musste in eine Spezialklinik gebracht werden.

Nach tagelangem Sonnenschein ist das Wetter in Nordrhein-Westfalen am Montagnachmittag ungemütlich gewesen. Gewitter mit teilweise kräftigen Schauern und Starkregen sowie kräftige Böen zogen von Westen her über das Land hinweg. Am Nachmittag hob der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung für Köln wieder auf. In Essen wurde ein Mann vom Blitz getroffen und lebensgefährlich verletzt.

Der 56-Jährige musste am Unglücksort wiederbelebt werden und wurde anschließend in eine Spezialklinik geflogen, wie die Essener Feuerwehr mitteilte. Die über die Stadt ziehende Unwetterfront habe außerdem für zahlreiche vollgelaufene Keller gesorgt.

Weiter wurde zunächst für den frühen Abend für den Regierungsbezirk Arnsberg vor schweren Gewittern gewarnt (Stufe 3 von 4). Es könne zu schweren Schäden an Gebäuden kommen. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien ebenso möglich wie Blitzeinschläge.

Danach verlagere sich er Schwerpunkt in die Nordosthälfte des Landes, bevor im Laufe der Nacht zum Dienstag die Schauer und Gewitter zögerlich abziehen sollten.

Am Dienstag beruhigt sich laut DWD die Lage allmählich. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken, und es bleibt überwiegend niederschlagsfrei, nur örtlich sei noch mit Schauern zu rechnen. Die Temperaturen steigen laut Vorhersage auf 23 bis 26 Grad, im Hochsauerland betragen sie um 19 Grad. Der Wind bläst dann nur noch mäßig.

In der Nacht zum Mittwoch sei es zunehmend gering bewölkt oder klar. Örtlich kann es neblig sein, aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken in NRW in der Nacht auf Mittwoch auf Tiefstwerte von 14 bis 10 Grad, im Bergland auf 10 bis 7 Grad.



Mondfinsternis zum Wochenstart am 16. Mai

Zum Wochenbeginn durften sich Sternegucker noch an einem besonderen Ereignis erfreuen - am Montagmorgen gab es ein Spektakel für Frühaufsteher: Himmelsgucker konnten eine totale Mondfinsternis beobachten - wenn auch nicht überall in Deutschland. Denn mancherorts war der Erdtrabant bereits im Südwesten hinter dem Horizont verschwunden, bevor er vollständig in den Erdschatten eintauchen konnte. Zudem war der Himmel schon recht hell. So konnten Beobachter teils nur eine partielle Mondfinsternis verfolgen, wie der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland, Sven Melchert, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte.

Bei der totalen wie auch bei der partiellen Mondfinsternis leuchtet der vom Erdschatten bedeckte Mond in rötlichen, manchmal auch nur in fahlen Farben. Dies hängt nach Angaben des DWD mit dem in der Erdatmosphäre abgelenkten Sonnenlicht zusammen. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov haben mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland geplant, sich zumindest Phasen der Mondfinsternis anzusehen.

Die Totalität begann um 5.29 Uhr, genau dann, wenn der Trabant von der Mitte Deutschlands aus gesehen gerade untergeht, sagte Melchert. Weiter im Osten verpasse man dieses Spektakel, weiter im Westen könne man die totale Phase eine kurze Zeit beobachten. Um 6.12 Uhr war die Mitte der Finsternis erreicht, kurz vor 7 Uhr endete die totale Phase.

„Eine Mondfinsternis bezeichnet den astronomischen Vorgang, bei dem der Mond durch den Schattenraum der Erde wandert“, heißt es auf der Homepage des DWD in Offenbach. Ein solches Ereignis gibt es nur bei Vollmond und wenn Sonne, Erde und Mond im Weltraum genau in einer Linie stehen. Es tritt aber nicht automatisch bei jedem Vollmond auf. „Grund dafür ist, dass die Bahn des Mondes um die Erde gegenüber der Bahn der Erde um die Sonne, in der sich der Erdschatten befindet, um etwa fünf Grad geneigt ist“, heißt es beim DWD. Deshalb ziehe der Vollmond meist unter- oder oberhalb des Erdschattens vorbei.

