Auch Hagel möglich DWD warnt vor Unwettern mit Starkregen in NRW

Das teilte der DWD am Nachmittag mit. Unwetter mit Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit seien möglich. Betroffen sei wahrscheinlich vor allem der Norden und Nordosten von NRW, hier sei extrem heftiger Starkregen nicht ausgeschlossen. In der Osthälfte könne es auch Hagel geben. In der Nacht zu Montag zögen die Unwetter nach Osten weiter und schwächten sich ab. Der Montag soll meist trocken bleiben.