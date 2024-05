Starkregen, Hagel und stürmische Böen Unwetter ziehen über NRW – Hunderte Einsätze und Millionenschaden

Gewitter und Starkregen haben auch in Teilen Baden-Württembergs Straßen überflutet und Bäche anschwellen lassen. Besonders hart traf es Bisingen im Zollernalbkreis, wo laut Polizei am frühen Donnerstagabend Keller und Straßen unter Wasser standen. Das DRK meldete in der Region an die 60 Einsatzstellen. Am späteren Abend entspannte sich die Lage laut Polizei. Diverse Einsatzstellen würden von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk abgearbeitet, es gebe aber keine Verletzten oder Vermissten, sagte ein Polizeisprecher. Auch im Rhein-Neckar-Kreis hatte das Wetter Folgen. In Schriesheim stand laut Polizei eine Straße unter Wasser, es gab Verkehrsbehinderungen. In Heiligkreuzsteinach drohte laut Polizei ein Hang abzurutschen. In der Landeshauptstadt Stuttgart führten Blitzeinschläge zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Teils wurden Straßen gesperrt. Ein Blitzschlag im Raum Sigmaringen sorgte für ein defektes Stellwerk bei der Bahn. Am frühen Abend waren laut Deutscher Bahn in der Region deshalb keine Zugfahrten möglich. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen.