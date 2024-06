Umgestürzte Bäume, überflutete Straßen Unwetterfront zieht über NRW – weiter Starkregen und Gewitter möglich

Die Stadt Köln warnte am Nachmittag auf Grund der Unwetterwarnung davor Waldgebiete, Parkanlagen, Friedhöfe und Alleen zu betreten. Bäume könnten umstürzen und Äste abbrechen. Der Zoo in Dortmund stellte seinen Besucherbetrieb ein, der Wildpark in Düsseldorf schloss am Mittag um 12.00 Uhr.