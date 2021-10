Sturmtief "Ignatz" in NRW : Wer zahlt bei Schäden durch einen Sturm?

Foto: Gabi Peters 21 Bilder So fegt Sturm „Ignatz“ über NRW

Düsseldorf In NRW hält Sturmtief „Ignatz“ die Menschen in Atem. Es kam bereits zu einigen Beschädigungen. Wir sagen, wer bei Schäden an Auto, Haus oder Garten zahlt.