Unwetter und Gewitter möglich : Bis Donnerstag regnet es wie aus Kübeln über NRW

Düsseldorf Seit Dienstagvormittag zieht ein Tiefdruckgebiet über NRW und bringt große Niederschlagsmengen mit sich. Bis Donnerstag soll es fast durchregnen. Örtlich gibt es auch Gewitter und Sturmböen.

Ein Tiefdruckgebiet zieht laut Deutschem Wetterdienst von Frankreich kommend über NRW. Seit den frühen Morgenstunden regnet es daher wie aus Kübeln, punktuell rechnen die Meteorologen mit bis zu 200 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in den kommenden 48 Stunden. So viel Regen fällt um diese Jahreszeit normalerweise in einem Monat in NRW.