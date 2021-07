Unwetter und Starkregen : Wetterdienst warnt vor Gewittern in NRW – bis zu 200 Liter Regen möglich

Essen Der Deutsche Wetterdienst warnt vor möglichen Unwettern in NRW ab Dienstagmorgen: Eine Menge von einer Badewanne voll Regenwasser auf einem Quadratmeter kann fallen. Noch ist aber nicht klar, wie viel Regen genau fällt und vor allem, wo er niedergeht.

Vor allem im Südwesten von Nordrhein-Westfalen hält der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Wochenmitte extreme Regenmengen für möglich. Zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen könnten punktuell insgesamt bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, teilte der DWD am Montag in einer Unwetter-Vorabinformation mit. Wann und wo genau, sei noch „sehr unsicher“. Erwartet wird jedoch eine „Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial“. Zum Vergleich: Zwischen 1961 und 1990 fielen in Nordrhein-Westfalen im gesamten Juli im Schnitt 82 Liter Regen pro Quadratmeter.

Unwetterartigen Regen über mehrere Stunden erwarten die Meteorologen am Dienstag zunächst in der Eifel. Am Nachmittag sind dann auch im Nordosten Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich. In der Nacht zum Mittwoch kann es erneut kräftig regnen, vor allem im Norden und Nordosten. Am Mittwoch bleibt es unbeständig. Mehrere Stunden dauernder Starkregen bis hin zu extremem Unwetter ist jedoch möglich. Auch am Donnerstag soll es noch regnen und gewittern, am meisten Richtung niederländische Grenze.