Starkregen und Gewitter : NRW von Schäden verschont - 177.000 Blitze durch Gewitterfront

Foto: dpa/Henning Kaiser 11 Bilder Frühling 2019 in NRW: Von Hitze bis Unwetter.

Offenbach Hitze und Gewitter wechselten sich in den vergangenen Tagen ab. In der Nacht zu Donnerstag gab es Starkregen und Gewitter. Von Unwetterschäden blieb NRW diesmal verschont. Jetzt kommt die Abkühlung.

Ein großer Gewitterkomplex ist in der Nacht zu Donnerstag über Deutschland gezogen und hat dabei vor allem in den westlichen Bundesländern für Starkregen gesorgt. Größere Schäden wie in der Nacht zuvor blieben aber aus. Am Dienstagabend hatte in Bocholt ein Tornado in einem Wohngebiet gewütet. Dächer wurden abgedeckt, ein Auto von der Windhose erfasst und umgeworfen.

In der Nacht zu Donnerstag blieb es weitgehend bei starkem Regen und Gewittern. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland habe es die größten Niederschläge gegeben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen.

In Kleve fielen pro Stunde und Quadratmeter bis zu 28 Liter Regen, in Winterspelt in Rheinland-Pfalz waren es in sechs Stunden 34 Liter. Für den Donnerstag erwartete der DWD für die Westhälfte Deutschlands eine deutliche Abkühlung auf Temperaturen um die 20 Grad.

Der große Gewitterkomplex entlud auf seinem Weg von Frankreich über die Benelux-Staaten bis an die Deutsche Nordseeküste seine Energie in mehr als 177.000 Blitzen. Die Bahn hatte am Abend vor Einschränkungen des Bahnverkehrs gewarnt. Neben kleineren Verzögerungen durch Blitzschlag seien die aber ausgeblieben, sagte ein Bahn-Sprecher am Donnerstagmorgen.

