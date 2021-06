Vollgelaufene Keller in Mönchengladbach und Bocholt : Wetterdienst warnt erneut vor Gewittern und Starkregen in NRW

Mönchengladbach/Bocholt Unwetter haben am Montag und in der Nacht auf Dienstag in Teilen von NRW zu vollgelaufenen Kellern geführt. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstag erneut vor heftigem Starkregen und Gewittern. Lokal kann es auch Hagel und Sturmböen geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nordrhein-Westfalen ist von den teils heftigen Unwettern in Deutschland weitestgehend verschont geblieben. In Bocholt mussten die Einsatzkräfte nach Starkregen mehr als 100 Mal ausrücken. Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt sowie Bäume von Straßen geräumt werden.

In Mönchengladbach führte ein Unwetter zu Wasserschäden und vollgelaufenen Kellern. Die Feuerwehr habe am frühen Dienstagmorgen ein „erhöhtes Einsatzaufkommen“ verzeichnet, teilte die Stadt mit. Insgesamt habe es 17 Einsätze im Zusammenhang mit dem Unwetter gegeben. „Davon waren der überwiegende Teil Wasserschäden und vollgelaufene Keller in Wohnhäusern.“ Unter anderem seien aber auch hochgeschwemmte Gullydeckel beseitigt worden.

Am Dienstag warnt nun aber der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut vor heftigem Starkregen und Gewittern. Vom Niederrhein bis ins Münsterland kann es am Dienstag zunächst einzelne Gewitter geben, wie der DWD am Morgen mitteilte. Dabei ist über mehrere Stunden auch Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 35 Litern pro Quadratmetern möglich. Lokal können Unwetter mit Hagel und Sturmböen von 85 Stundenkilometern auftreten. Die Temperatur steigt am Dienstag auf 21 bis 24 Grad, im höheren Bergland auf etwa 19 Grad.

Auch die Nacht zum Mittwoch wird ungemütlich mit teils schauerartigem und gewittrigem Regen. Unwetter mit heftigem Starkregen schließt der DWD zumindest nicht aus. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 11 Grad, in Teilen der Eifel auf etwa 10 Grad. Am Mittwoch regnet es teils schauerartig. Im Tagesverlauf kann es auch Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 24 Grad, im höheren Bergland um 18 Grad.

In Teilen Deutschlands gab es in der Nacht auf Dienstag Gewitter mit Sturmböen und Starkregen. Allein in Stuttgart zählte die Feuerwehr vom Montagabend bis in den frühen Dienstag über 330 Einsätze. Anhaltender Starkregen führte dazu, dass etliche Tunnel in kürzester Zeit mit Wasser vollliefen. An der Stuttgarter Staatsoper wurden Teile der Dachverkleidung abgedeckt. Zudem stürzten Statuen von ihrem Sockel.

Auch über Rheinland-Pfalz und Teile Hessens zogen teils heftige Unwetter hinweg. In der Vorderpfalz habe es 265 Einsätze aufgrund des Starkregens binnen kurzer Zeit gegeben, teilte die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen mit. Allein im Stadtgebiet Ludwigshafen waren es demnach 84 Einsätze, Wasser wurde aus Kellern und Wohnungen gepumpt, umgestürzte Bäume wurden beseitigt.

Auf zwei Autobahnen in Rheinland-Pfalz kam es bei heftigen Regenfällen zu Unfällen mit Verletzten. Auf der A3 und der A48 gab es am späten Nachmittag im Bereich der Autobahnpolizei Montabaur insgesamt sieben Unfälle, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt, drei weitere erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt seien zwölf Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt gewesen.

Auch in Bayern wütete das Unwetter am späten Dienstagabend bis tief in die Nacht. Innerhalb kürzester Zeit gab es 101 Feuerwehr- und 25 Rettungsdiensteinsätze, wie die Stadt Würzburg mitteilte. Die Kräfte beseitigten demnach umgestürzte Bäume, sicherten herumfliegende Teile, pumpten vollgelaufene Keller aus und sicherten überflutete Fahrbahnen ab.

(mba/dpa)