Unwetter-Liveblog : Schule in NRW fällt am Donnerstag wegen Unwetterwarnung aus

Liveblog Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen wird am Donnerstag ein Unwetter mit heftigen Sturmböen befürchtet. Aus diesem Grund fällt der Unterricht an allen Schulen aus. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.