Nach dem Starkregen : Lage in NRW bleibt angespannt - mehrere Todesopfer durch Unwetter

Foto: dpa/Dieter Menne 27 Bilder Starkregen in NRW – Straßen überschwemmt, Rhein tritt über die Ufer

Liveblog Düsseldorf Der heftige Starkregen hat in zahlreichen Städten in NRW zu Überschwemmungen geführt. In der Eifel stürzten mehrere Häuser ein, in Leverkusen wird eine Klinik evakuiert. Alle Entwicklungen in unserem Newsblog.