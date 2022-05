Unwetter in NRW : Wetterdienst warnt vor möglichen Tornados

Update Essen Das Wetter in NRW wird ungemütlich – und sogar gefährlich: Im gesamten Bundesland müssen sich die Menschen auch am Freitag noch auf Gewitter und sogar mögliche Tornados einstellen.

Nach dem angekündigten schweren Gewittern am Donnerstag, soll sich die Wetterlage auch am Freitag nicht beruhigen. Der Deutsche Wetterdienst spricht erneut eine Unwetterwarnung für NRW aus.„Es droht die überregional heftigste Schwergewitterlage seit Langem“, sagt DWD-Meteorologe Sebastian Altnau „Wir rechnen mit heftigem Starkregen, Hagelkörnern von bis zu fünf Zentimeter Größe sowie sehr schweren Sturmböen“, so Altnau. Vereinzelt könne es auch zu orkanartigen Böen kommen. „Bei Aufenthalt im Freien besteht Lebensgefahr“, so Altnau, die Menschen sollten sich nach Möglichkeit ab mittags nur drinnen aufhalten, auch Keller seien zu meiden.

Schon am Mittwoch warnte der DWD davor, dass es am Freitag sogar eine höhere Wahrscheinlichkeit für vereinzelte Tornados als gewöhnlich in NRW geben werde. Ob, wo und wann die schlauchartigen Stürme über das Land fegen könnten, lasse sich noch nicht vorhersagen. „Wir können nur kurzfristig vor einem Tornado warnen, etwa fünf bis sechzig Minuten vorher“, so der Meteorologe

NRW ist laut Deutschem Wetterdienst das vom Unwetter am stärksten betroffene Bundesland. Es werde „sehr schwere Gewitter geben - mit massiven Auswirkungen“. Die Behörden seien gewarnt: „Wir reden hier von einer extremen Gefahrenlage in NRW“. Auch Überschwemmungen seien möglich - eine Flutkatastrophe wie 2021 im Ahrtal sei jedoch „eher unwahrscheinlich“. Es könne aber zu überlaufenden Kanälen, umherfliegenden Ästen und Blitzeinschlägen kommen.

In der Nacht zu Samstag ziehen Schauer und Gewitter nach Osten ab. Es bleibt überwiegend trocken mit Tiefstwerten zwischen zwölf und acht Grad.

Der Samstag wird voraussichtlich wechselnd bewölkt. Am Vormittag werden nördlich der Ruhr vereinzelt Schauer erwartet, ansonsten bleibt es laut DWD überwiegend niederschlagsfrei. Es wird deutlich kühler mit Höchsttemperaturen zwischen 18 und 22 Grad und um die 16 Grad im Bergland. Im Nordosten des Landes kann es aber immer noch zu starken Böen kommen. Die Nacht zu Sonntag bleibt wohl niederschlagsfrei.

Die Menschen im Südwesten von Nordrhein-Westfalen müssen am Donnerstag als erste im Land mit schweren Gewittern und Sturm rechnen. Bereits am Donnerstagmittag ziehe das Gewitter über die Städteregion Aachen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Örtlich herrsche Unwettergefahr.

In Krefeld wurde ab 13 Uhr bereits eine Flüchtlingsunterkunft aufgrund des Unwetters evakuiert. Es handele sich um eine „reine Vorsichtsmaßnahme“; heißt es von Seiten der Stadt: „Bei angekündigten Unwetterereignissen mit Wind ab Windstärke 10 sieht es das vorsorgliche Evakuierungskonzept für die Leichtbauhallen so vor“, sagte ein Stadtsprecher. Die Versorgung der Menschen werde durch die Malteser sichergestellt.

Das angekündigte Unwetter hat den Kreis Kleve erreicht. Am Donnerstagmittag verdunkelte sich innerhalb weniger Minuten der Himmel, erste heftige Windböen begleitet von Gewitter fegen über den Niederrhein hinweg.

In Duisburg wurde wegen des Unwetters die Zeltstadt für Geflüchtete aus der Ukraine geräumt. Der Krisenstab der Stadt hat am Donnerstag beschlossen, alle Menschen, die an der Hamborner Straße in Zelten untergebracht sind, für die Dauer des Gewitters in sicheren Räumlichkeiten im Landschaftspark unterzubringen und zu verpflegen.

Der Grund für die Gewitterlage ist eine warme und zunehmend sehr feuchte Luftmasse, die mit einer südwestlichen Strömung nach Nordrhein-Westfalen geführt wird. Die Temperaturen steigen am Donnerstag auf 27 bis 30 Grad an, im höheren Bergland bis auf 24 Grad. „Wir erwarten schwere Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel", sagt Meteorologe Sebastian Altnau vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Punktuell seien am Donnerstag orkanartige Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen, meldet der DWD.

Es sei Starkregen mit 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter, stellenweise heftiger Starkregen mit 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde möglich. Die Gewitter würden relativ schnell, aber intensiv durchziehen. Zudem kann es schwere Sturmböen um die 100 Stundenkilometer geben, sowie starken Hagel mit einer Körnergröße von drei Zentimetern.

In der Nacht zum Freitag lassen die Schauer und Gewitter dem DWD zufolge wieder nach, leben am frühen Morgen aber vor allem im Süden neu auf, teils mit starken Gewittern.

