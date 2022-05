Nach tagelangem Sonnenschein ist das Wetter in Nordrhein-Westfalen am 16. Mai 2022 ungemütlich gewesen. Gewitter mit teilweise kräftigen Schauern und Starkregen sowie kräftige Böen zogen von Westen her über das Land hinweg. In Köln „pflügt“ sich ein Kleinwagen während eines Gewitters durch eine Pfütze.