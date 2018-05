Unwetter in NRW: Wetterdienst warnt vor Hagel und Gewittern

NRW drohen am Abend Unwetter

Essen Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Abend vor heftigen Niederschlägen und Gewittern in Teilen von NRW. Erst in der Nacht soll es ruhiger werden.

In einem Warnlagenbericht spricht der Deutsche Wetterdienst von möglichen Gewittern, die mit Strakregen und Sturmböen einhergehen. In weiten Teilen von NRW sind strake Niederschläge zu erwarten. Teilweise kann Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter fallen. Überdies sei mit bis zu 70 km/h schnellen Sturmböen und Hagel zu rechnen. Erst in der Nacht beruige sich die Lage.