Voll gelaufene Keller : Unwetter mit starkem Regen ziehen über NRW

Foto: dpa/Sascha Rixkens 18 Bilder Hitzewelle, Unwetter, Hochwasser - Wetterextreme in NRW 2021

Mönchengladbach/Bocholt/Krefeld/Bochum In der Nacht zum Mittwoch sind heftige Gewitter und Regenfälle über NRW gezogen. Zahlreiche Keller mussten leergepumpt werden. 2000 Anrufe gingen bei der Feuerwehr Krefeld ein. In Aachen wurde eine Zugstrecke gesperrt.

Eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bestätigte am Mittwochmorgen, dass vor allem der heftige Starkregen manchen Regionen Deutschlands heftig zugesetzt habe. Zeitweise seien etwa 30 Liter Niederschlag pro Stunde auf die Straßen geprasselt. Die Unwetter hatten zunächst Bayern erfasst, waren dann in den frühen Morgenstunden des Mittwochs Richtung Norden gezogen.

So auch über die nordrhein-westfälische Stadt Bochum. Dort habe es ab Dienstagabend nach den Angaben der Feuerwehr so stark geregnet, dass in einigen Kellern das Wasser bis zur Decke stand.

In Krefeld führte der Starkregen ebenfalls dazu, dass Keller, Straßen und Tiefgaragen geflutet worden, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Dort habe eine Person zudem durch einen Sturz aufgrund der Wassermassen einen Knochenbruch erlitten. Bis 2.00 Uhr in der Nacht seien bereits mehr als 2000 Anrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld eingegangen, davon mehr als 800 Notrufe. Mehrere Anrufer meldeten, dass sie mit ihren Fahrzeugen in überfluteten Unterführungen, aber auch auf der offenen Straße in den Wassermassen stecken geblieben waren und sich nicht mehr aus eigener Kraft aus den Fahrzeugen befreien konnten.

Bereits am Dienstagabend gab es Warnungen des Deutsche Wetterdienstes (DWD) vor schweren Gewittern vor allem für den Süden des Landes. Dabei war über mehrere Stunden auch Starkregen mit Mengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmetern erwartet worden.

In Hilden musste die Feuerwehr mehrere Keller leerpumpen. Auch aus Düren und Düsseldorf meldeten die Feuerwehren ein erhöhtes Einsatzaufkommen wegen vollgelaufener Keller. Es habe aber keine dramatische Lage gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Im Verlauf des späteren Abends zog das Gewitter weiter über das Ruhrgebiet und Sauerland und entlud sich auch dort mit zahlreichen Blitzen und starkem Regen.

In der Region Aachen kam es zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern. Besonders betroffen waren nach Auskunft der Feuerwehr-Leitstelle Alsdorf, Eschweiler und Herzogenrath. Insgesamt sei die Feuerwehr dort zu rund 200 Einsätzen ausgerückt. Schwere Schäden seien aber nach ersten Erkenntnissen ausgeblieben. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, musste zudem eine Zugstrecke zwischen Geilenkirchen und Herzogenrath zunächst gesperrt werden, weil dort infolge des Regens an einem Bahnübergang Geröll und Erde auf die Gleise gerutscht waren. Auch aus dem Kreis Düren berichtete die Feuerwehr von einem knappen Dutzend Einsätzen wegen überschwemmter Straßen und Keller.

Schon in der vorangegangenen Nacht hatte es teils heftige Unwetter in Deutschland gegeben. Nordrhein-Westfalen blieb davon weitgehend verschont. Zahlreiche Feuerwehr-Einsätze gab es in der Nacht zu Dienstag allerdings etwa in Bocholt im Kreis Borken. Bis Mitternacht mussten Einsatzkräfte 119 Mal ausrücken, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte. Zahlreiche Keller mussten demnach ausgepumpt sowie Bäume von Straßen geräumt werden. Zudem sei ein Bachlauf über die Ufer getreten. Gravierende Schäden wurden zunächst nicht gemeldet.

In Mönchengladbach hatte die Feuerwehr bis zum Dienstagvormittag mehr als 20 Unwetter-Einsätze. Dabei gab es einen kuriosen Einsatz in einem Wohnhaus, der durch Chlortabletten in einem überschwemmten Keller ausgelöst wurde. Durch den Wasserkontakt der für Swimmingpools gedachten Chlortabs roch es im ganzen Haus nach Chlor. Die Bewohner brachten den Behälter mit den Tabletten ins Freie und alarmierten die Feuerwehr. Geschützt durch Atemschutzmaske und Chemikalienschutzanzug gingen die Feuerwehrleute vor und kümmerten sich um den Abtransport. Verletzt wurde niemand.

(peng/mba/top/dpa)