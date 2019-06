Lokale Orkanböen möglich : Am Freitag werden erneut Unwetter in NRW erwartet

Ein Unwetter zieht über ein Feld (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd März

Düsseldorf Über NRW zieht am Freitagnachmittag eine Wetterfront hinweg. Sie bringt neben kühleren Temperaturen auch wieder Unwetter-Gefahr und orkanartige Böen mit sich. Auch Festival-Besucher von „Rock am Ring“ sind davon betroffen.

Gegen Mittag und am frühen Nachmittag scheint am Freitag noch in ganz NRW die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad. Gegen 16 Uhr soll es dann aber im Westen des Landes losgehen: Gewitter, Schauer und Windböen, die teils unwetterartig stark werden können und dann Richtung Osten wandern. Das sagt Meteorologin Jana Beck vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Anfrage unserer Redaktion. Aktuell gibt es bereits eine Vorabinformation des Wetterdienstes vor Unwettern und schweren Gewittern. Später könnten daraus konkrete Warnungen werden.

„Bislang ist noch unklar, wo es genau herunter kommt“, sagt Beck. Lokal können auch Orkanböen um die 120 Stundenkilometer nicht ausgeschlossen werden. Zudem sei mit Starkregen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit zu rechnen. Auch größere Hagelkörner von zwei bis drei Zentimeter Durchmesser seien möglich. Am Wochenende findet am Nürburgring in der Eifel das Festival „Rock am Ring“ statt. Auch dort muss mit Unwetter und Gewittern gerechnet werden. Bereits im vergangenen Jahr war das Festival von einem Unwetter betroffen.

Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 9 bis 13 Grad. Der Regen schwächt langsam ab und es lockert teilweise auf. Am Samstag wird es zwar etwas ruhiger, es kann jedoch teilweise noch windig sein. Sonne und Wolken wechseln sich tagsüber ab. Die Temperaturen liegen laut DWD-Expertin zwischen 17 und 21 Grad.

Der Sonntag wird noch ruhiger und soll freundliche bei wechselnder Bewölkung werden. Laut Beck besteht nur ein sehr geringes Schauerrisiko. Die Temperaturen steigen wieder auf 22 bis 25 Grad. In der Nacht zu Montag kommt von Südwesten erneut schauerartiger Regen. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 12 Grad.

Pfingstmontag geht es dann mit starken Wolken und zeitweise schaueratigem, teils gewittrigem Regen los. Die Höchstwerte liegen an dem Tag zwischen 22 und 25 Grad. Es weht voraussichtlich ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.