Überflutete Straßen, ein eingestürztes Dach einer Tankstelle, umgeknickte Bäume: Ein Unwetter hat am 29. Mai 2018 in weiten Teilen von NRW gewütet. Hier ist ein Gully in Wuppertal zu sehen, aus dem Wasser spritzt, nachdem der Deckel weggeflogen war.