Starkregen, Gewitter, Blitzeinschläge : Unwetter in NRW halten Einsatzkräfte in Atem

Düsseldorf In großen Teilen von NRW haben starke Regenfälle und Gewitter am Freitagabend Schäden angerichtet. In Düsseldorf wurde ein Kind bei einem Unfall nach einem Blitzeinschlag schwer verletzt. Vielerorts liefen Keller voll.

In Düsseldorf stürzte ein Kind nach einem Blitzeinschlag mit seinem Fahrrad auf die Straße und wurde daraufhin von einem Auto angefahren. Das zwölfjährige Mädchen, das laut Feuerwehr vermutlich einen Stromschlag erlitt, kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus.

Auch im Rhein-Kreis Neuss hatte die Feuerwehr eine Menge zu tun. Nach einem Blitzeinschlag war die Kreisleitstelle über die 112 nicht zu erreichen. Es wurde darum gebeten, in dringenden Notfällen das nächste Feuerwehrgerätehaus aufzusuchen. Gegen 23 Uhr am Abend liefen die Systeme dann wieder. Eine erste Zwischenbilanz fiel dann aber eher milde aus: Drei vollgelaufene Keller sowie ein Dachstuhlbrand in Norf wurden gemeldet. Die Gewitterzelle stand verhältnismäßig lange über der Stadt beziehungsweise dem Kreis und sorgte für entsprechend schwere Regenfälle.

In Grevenbroich lief erneut der Elsbachtunnel voll. Ein Auto versank in den Fluten und trieb durch die trübe Brühe. Bis 23 Uhr zählte die Wehr zehn Einsätze, die zu diesem Zeitpunkt teils noch liefen. Zahlreiche Straßen wurden überflutet.

Auch in Mönchengladbach war die Feuerwehr bis in die Nacht beschäftigt. Bei der Leitstelle der Feuerwehr gingen bis Mitternacht 810 Telefonate ein, davon 618 Hilfeersuchen über den Notruf 112. Die Einsatzkräfte rückten bis zum frühen Morgen zu 320 Einsätzen aus. Neben vollgelaufenen Kellern kam es zu nicht passierbaren Straßen aufgrund des Starkregens. Autos standen plötzlich in bis zu 1,5 Meter hohem Wasser, mehrere Insassen wurden durch die Einsatzkräfte aus ihren Fahrzeugen befreit, berichtet am Morgen die Feuerwehr. In Tiefgaragen und Gebäudekellern stand Wasser bis zu einer Höhe von zwei Metern.

Ähnliches meldete die Feurwehr im Rhein-Sieg-Kreis. Ein Großteil der rund 430 Einsätze habe sich im Stadtgebiet Hennef ereignet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zahlreiche Keller seien vollgelaufen und Hänge abgerutscht. Die Feuerwehr sei massiv im Einsatz gewesen, hieß es am Morgen.

Auch in Köln kam es zu mehr als 500 Einsätzen wegen der Unwetter. Betroffen war laut Feuerwehr vor allem der Norden der Stadt. Unter anderem geriet ein Dachstuhl nach einem Blitzeinschlag in Brand. Das Feuer konnte aber unter Kontrolle gebracht werden. Verletzte gab es nicht.

Auch in anderen Teilen Westdeutschlands gab es heftige Unwetter. Nach Angaben der Polizei starb in Stuttgart ein 65-jähriger Arbeiter auf einer Tunnelbaustelle. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Regen einen unterirdisch verlaufenden Bach am Nachmittag stark anschwellen lassen. Das Wasser unterspülte ein Gerüst, riss es um und mehrere Arbeiter mit sich. Während drei von ihnen in ein Krankenhaus gebracht wurden, konnte der 65-Jährige nur noch tot geborgen werden.

In Hessen, genauer im Hochtaunuskreis, sah es ähnlich aus. Dort kam es am Freitag zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr. Vor allem im Raum Neu-Anspach seien Straßen überflutet worden und Keller vollgelaufen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle des Hochtaunuskreises.

